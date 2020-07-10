Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Том Холланд выложил в сеть шутливое видео, показав поклонникам, как он готовится к съёмкам в фильме Uncharted. Ролик он опубликовал 10 июля в сторис на своей странице в Instagram.

«Работа в процессе», — такую надпись актёр разместил в коротком видео, в котором показал, как сделал себе причёску, похожую на причёску Нейтана Дрейка (главный герой Uncharted).

https://twitter.com/TomHollandPL/status/1281273576428056576

Напомним, сейчас производство фильма по серии видеоигр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Стоит отметить, что Том Холланд исполнит в нем роль молодого Нейтена Дрейка.

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