Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Сериал канала HBO «Хранители» (Watchmen) лидирует в списке номинантов на премию телевизионных критиков США (Television CriticsAssociation Awards, TCA Awards). Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Шоу, вышедшее в эфир более семи месяцев назад, участвует в четырёх номинациях TV Critic Awards 2020. Столько же номинаций получил мини-сериал Netflix «Невероятное» Unbelievable).

Президент TCA Awards Сара Родман сказала, что, к сожалению, провести официальную церемонию награждения сейчас не получится, однако летом 2020 года жюри всё же объявит победителей.

Телеканал HBO начал показывать сериал «Хранители» 20 октябрря 2020 года. Ранее создатель шоу Дэймон Линделоф сказал, что он не хочет снимать второй сезон, однако готов всячески помогать тем, кто решится взяться за тему «Хранителей».

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