Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Компания Nintendo of America хотела внести серьёзные изменения во франшизу Pokemon при локализации в США. Об этом 9 июля сообщил портал Did You Know Gaming.

Журналисты опубликовали видео старого интервью президента компании Pokemon Тсунеказу Исихара. Он рассказал, что в Nintendo of America считали покемонов слишком «милыми» и предложили изменить их образы, в частности образ Пикачу.

«Они превратили Пикачу в нечто похожее на тигра с большой грудью», — сказал Исихара, добавив, что покемон стал выглядеть как персонаж из мюзикла «Кошки».

Когда глава Pokemon задал вопрос о том, в чём это существо походит на Пикачу, он получил ответ, подобный: «Ну смотрите, вот его хвост».

Стоит отметить, что в то время, когда шла эта дискуссия, Nintendo of America наняла граффити-художников, которые должны были создавать образы различных покемонов. Однако к этому момент в Японии уже стали показывать аниме-сериал, франшиза начала набирать популярность, и в компании поняли, что не стоит затевать такую масштабную локализацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Дополнение для Pokemon Sword & Shield: больше покемонов, меньше сюжета?