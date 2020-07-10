Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Альбом южнокорейской группы BTS «Map of the Soul: 7» признан самым продаваемым альбомом в США в первой половине 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Nielsen Music.

Согласно опубликованным данным, альбом группы занял лидирующую позицию в рейтинге TOP 10 Album-Total Sales с общим объёмом продаж 552 тыс. экземпляров.

Известно, что южнокорейский бойз-бенд также занял первую строчку рейтинга тор-10 Physical Albums с объёмом продаж 528 тыс. экземпляров.

По данным Billboard, в первом квартале 2020 года на рынке США было продано 757 тыс. альбомов BTS «Map of the Soul: 7».