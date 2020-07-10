Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM В новом учебном году в регионах Приволжского федерального округа будут открыты первые «Менделеевские классы». На первом этапе они заработают в трёх субъектах ПФО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

В регионах запускается первый этап проект «Менделеевские классы», который реализуется Федеральным экологическим оператором и Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Менделеева. В нём примут участие четыре региона, из них три — в Поволжье: «классы» будут созданы в школах Удмуртии, Кировской, Саратовской и Курганской областях.

Отмечается, что «Менделеевские классы» создаются для повышения заинтересованности старшеклассников «в перспективных направлениях науки, техники и развитии человеческого капитала на ранней стадии его формирования». Проект реализуется в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Поволжье совместно с Министерством обороны РФ в рамках окружного проекта «КаДетство» создано шесть современных кадетских корпусов — в Башкирии, Татарии, Чувашии, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. В полпредстве отмечали, что «все кадетские корпуса выполняют важную социальную функцию поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной поддержке».