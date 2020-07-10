Сеул, , 12:19 — REGNUM В южнокорейском Пучхоне 9 июля стартовал международный фестиваль фантастических фильмов Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN), сообщает KBS.

В этом году на фестивале, который продлится неделю, покажут 194 картин из 42 стран мира. Фестиваль открыл фильм южнокорейского режиссёра Ли Ми Ян «Шёпот стен 6» (WHISPERING CORRIDORS 6: THE HUMMING).

Известно, что в связи с пандемией коронавируса церемонии открытия и закрытия фестиваля были отменены, а показ всех работ проходит за закрытыми дверями с соблюдением строгих карантинных мер, а также на онлайн платформах Smart Cinema Korea и Watcha.