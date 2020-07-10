Москва, , 12:14 — REGNUM В Москве в первую неделю открытия после перерыва Третьяковскую галерею посетили почти 14 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

Третьяковская галерея была закрыта на карантин в середине марта. Впервые с того момента она открылась для посещения 3 июля. Заработали филиал в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка на Крымском Валу и малые музеи.

По словам Татьяны Мрдуляш, за первую неделю галерею посетило почти 14 тысяч человек. Она сообщила, что в первые дни посещаемость была невысокая, сейчас она уже возвращается к показателям, характерным для текущего сезона.

Мрдуляш также отметила, что поток посетителей пока небольшой. В музее нет туристов и школьников — эти категории обычно создавали «плотный трафик». По словам замдиректора, сейчас самое идеальное время для посещения галереи — можно посмотреть на коллекции без толп и насладиться искусством в спокойной обстановке.