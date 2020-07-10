Токио, , 10:30 — REGNUM Сингл южнокорейской группы TWICE «Fanfare», выпущенный 8 июля, возглавил ежедневный музыкальный чарт Oricon Daily Singles Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской звукозаписывающей компании и агентства по иску и талантов JYP Entertainment.

Ранее, в период с 17 по 23 июня, данный трек также занял первое место в музыкальном чарте Line Music TOP 100.

Известно, что южнокорейская женская группа пользуется большой популярностью в Японии с момента своего дебюта в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мини-альбом южнокорейского бойз-бенда Seventee «Heng:garæ» возглавил еженедельный музыкальный чарт Oricon Weekly Album Chart.

Читайте также: Альбом группы Seventeen возглавил еженедельный музыкальный чарт Oricon