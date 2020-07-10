Уфа, , 09:55 — REGNUM Закон о нематериальном культурном наследии принят в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, этим документом регулируются не только сохранение, но и популяризация объектов нематериального культурного наследия, а также проведение научных исследований в этой сфере.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, Башкирия является многонациональной республикой с богатой культурой и историей. На протяжении веков предки накапливали различные виды фольклора, а также технологии производства бытовых предметов и музыкальных инструментов. Поэтому необходимо не только все это сохранить и изучить, но и популяризировать для передачи следующим поколениям.

Константин Толкачев подчеркнул, нельзя допустить, чтобы ушли в прошлое уникальные ремесла и наследие устного народного творчества. А такой риск есть, так как в современном мире идут процессы глобализации, а значит размываются грани между культурами и народами. Поэтому над многими народами нависла угроза исчезновения.

Отмечается, что принятый закон будет регулировать все явления нематериальной культуры Башкирии. Согласно принятому документу в республике будет создан специальный реестр объектов этой сферы, в который войдут объект культурного наследия, существующие не менее 20 лет. Решение о включении объекта нематериальной культуры в этот реестр будет приниматься после специальной экспертизы.

Читайте ранее в этом сюжете: Градозащитники Петербурга подозревают поджог исторического дома Басевича