Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Редакция портала Screen Rant высказала предположение по поводу того, почему потоковый сервис Netflix мог закрыть сериал «Леденящие душу Приключения Сабрины». Статья была опубликована 9 июля на сайте издания.

По мнению её автора, шоу со временем немного потеряло популярность, несмотря на то, что первый сезон был хорошо встречен зрителями и критиками.

Он также обратил внимание, что подобное решение вполне типично для Netflix: компания обычно закрывает проекты сериалов после второго или третьего сезона, поскольку после этого актёрам приходится выплачивать большие гонорары и бонусы.