Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Райан Рейнольдс может сняться в новом фильме франшизы «Форсаж». Об этом 9 июля сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что информацию ему предоставили те же источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о картинах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Форсаж 9».

Инсайдеры утверждают, что Universal хочет предложить Рейнольдсу сняться в новом спин-оффе «Форсажа», по имеющейся информации, она уже начала вести с ним переговоры. Кроме того, продюсеры хотят привлечь к этому проекту Дуэйна Джонсона.

Напомним, Райан Рейнольдс получил эпизодическую роль в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу», он сыграл агента ЦРУ Лока. Зрители также знают его по серии фильмов «Дэдпул».

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты нашли скрытые отсылки в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы»