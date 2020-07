Лос-Анджелес, США, , 23:43 — REGNUM Поклонники фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» нашли в нём несколько «пасхалок» (скрытых отсылок). Об этом 9 июля сообщил портал We Got This Covered.

Один из них решил позвонить на телефон, указанный на фургоне Карла (персонаж Арнольда Шварценеггера). Он выложил на своей странице в Twitter видеозапись с результатом звонка.

https://twitter.com/mattsinger/status/1280926207048060928

Другой фанат обратил внимание, что число «512 1984» — это дата. В оригинальном фильме «Терминатор» в этот день Кайл Риз (Майкл Бин) и первый Т-800 прибыли в Лос-Анджелес.

Премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» режиссёра Тима Миллера состоялась 31 октября 2019 года. Картина плохо выступила в прокате, при бюджете $185 млн она собрала в США лишь $62,2 млн, а в мире — около $261,1 млн.

