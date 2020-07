Лос-Анджелес, США, , 23:32 — REGNUM Warner Bros. подтвердила, что режиссёрская версия кинокомикса «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера действительно существует. Об этом 9 июля сообщил портал We Got This Covered.

При этом её представители сказали журналистам, что пока в кинокомпании не обсуждалась возможность выпуска этого варианта кинокомикса. Фанаты знают, что Шумахер снял много «лишнего» материала, который в итоге не вошёл в финальную версию. По имеющейся информации, его «Бэтмен навсегда» должен был стать гораздо более мрачным и не таким «беззаботным», как тот фильм, который видели зрители.

Джоэл Шумахер ушел из жизни 22 июня 2020 года. В фильме «Бэтмен навсегда» снялись такие известные фигуры, как Вэл Килмер, Джим Керри, Николь Кидман, Томми Ли Джонс и Дрю Бэрримор.

