Токио, , 22:37 — REGNUM В сети появилась информация о количестве эпизодов второго сезона популярного аниме-сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире». Об этом 9 июля сообщил портал Comicbook.

Один из японских сайтов опубликовал сведения о Blu-ray-версии продолжения Re: Zero. Таким образом, поклонники шоу узнали, что его второй сезон будет состоять из 25 эпизодов. При этом он будет разделён на две части, вторая будет показана в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие поклонники аниме-сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» пришли в восторг от первого эпизода продолжения. Он вышел в эфир 8 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты аниме-шоу Re: Zero пришли в восторг от первого эпизода продолжения