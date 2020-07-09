Лос-Анджелес, США, , 20:32 — REGNUM Певица и актриса Зендая (Зендая Мари Штёрмер Коулман) выложила в сеть кадр из будущего фильма «Довод» Кристофера Нолана. Изображение она опубликовала 9 июля на своей странице в Twitter.

На снимке Зендая запечатлена с актёром Джоном Дэвидом Вашингтоном.

«Малькольм и Мэри», — такой надписью она сопроводила фотографию.

На момент публикации этой новости пост собрал более 223,6 тыс. лайков, а также 24,5 тыс. ретвитов и комментариев.

https://twitter.com/Zendaya/status/1281005450847064064

В июне 2020 года кинокомпания Warner Bros. в очередной раз отложила премьеру «Довода» из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что фильм всё же появится на больших экранах 12 августа 2020-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. вновь отложила премьеру «Довода» Кристофера Нолана