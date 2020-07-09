Лос-Анджелес, США, 9 июля 2020, 18:34 — REGNUM Шарлиз Терон во время очередного интервью ответила на вопрос о том, почему она до сих пор не снялась ни в одном кинокомиксе Marvel. Об этом 9 июля сообщил портал Screen Rant.
Актриса сказала, что не появилась ни в одном фильме студии лишь по одной причине: продюсеры Marvel никогда не делали ей соответствующее предложение.
«Не знаю, меня не зовут, — сказал Терон, добавив, что она прокладывает в кино свой собственный путь, — я создаю свои собственные возможности».
Зрители знают Шарлиз Терон по таким фильмам, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Монстр», «Скандал», «Та ещё парочка», «Адвокат дьявола», «Форсаж 8» и другим. В 2017 году на экраны вышел фильм «Взрывная блондинка» по одноимённому комиксу, в котором актриса исполнила главную роль.
Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Чудо-женщины» рассказала о новом анимационном сериале