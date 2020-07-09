Лос-Анджелес, США, , 18:34 — REGNUM Шарлиз Терон во время очередного интервью ответила на вопрос о том, почему она до сих пор не снялась ни в одном кинокомиксе Marvel. Об этом 9 июля сообщил портал Screen Rant.

Актриса сказала, что не появилась ни в одном фильме студии лишь по одной причине: продюсеры Marvel никогда не делали ей соответствующее предложение.

«Не знаю, меня не зовут, — сказал Терон, добавив, что она прокладывает в кино свой собственный путь, — я создаю свои собственные возможности».

Зрители знают Шарлиз Терон по таким фильмам, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Монстр», «Скандал», «Та ещё парочка», «Адвокат дьявола», «Форсаж 8» и другим. В 2017 году на экраны вышел фильм «Взрывная блондинка» по одноимённому комиксу, в котором актриса исполнила главную роль.

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