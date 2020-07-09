Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Многие игроки, имеющие различную расовую принадлежность, выступили против «антирасистского» решения организаторов официальных турниров по игре Scrabble (участники собирают слова из случайных букв). Об этом 7 июля сообщила газета The New York Times.

В рамках этого решения организаторы запретили использовать определённые слова, в т.ч. имеющие расистский смысл. Однако многие игроки, на защиту которых, казалось бы, направлено это решение, в том числе чернокожие, стали выступать против.

Они обратили внимание, что для участников игры смысл слов не имеет никакого значения, и заявили, что руководство ассоциации сейчас просто пытается продемонстрировать свою политическую позицию, внося изменения в правила, которые подменяют суть игры.

Например, чернокожий участник турниров по Scrabble Ноэль Ливермор заявил, что он будет использовать запрещённое слово, если возникнет ситуация, при которой использование другого слова поставит его в положение проигрыша.

«Мне нужно набирать очки, и на этой доске они не имеют никакого значения», — сказал Ливермор, добавив, что однажды он использовал неприличное слово, играя против женщины, поскольку ему нужны были очки, однако впоследствии извинился перед ней.

В России игра Scrabble известна под названием «Эрудит». Во время турниров игроки часто используют нецензурные слова, чтобы победить.