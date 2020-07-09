Нью-Йорк, США, , 17:24 — REGNUM Потоковый сервис Netflix неожиданно для фанатов объявил, что четвёртый сезон сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» станет последним. Об этом 9 июля сообщил портал TVLine.

Последние восемь эпизодов поклонники шоу смогут увидеть в конце 2020 года. Netflix не дал объяснений по поводу своего решения, как и создатель сериала и комикса Роберто Агирре-Сакаса.

Он лишь выразил благодарность компаниям Netflix, Warner Bros., Berlanti Television и издательству Archie Comics за то, что они дали ему возможность выпустить это шоу.

Netflix начал показывать «Леденящие душу приключения Сабрины» 26 октября 2018 года. Роль Сабрины Спеллман в сериале исполнила Кирнан Шипка.

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