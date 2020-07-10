Москва, , 07:07 — REGNUM Пользователи мобильного приложения «Узнай Москву» получили доступ к коротким аудиоисториям, посвященным 1,1 тыс. столичных зданий. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, с июля 2019 года аудиогидом воспользовались уже 61,6 тыс. раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мобильный аудиогид можно слушать в любом месте и в любое время — на прогулке, находясь непосредственно у знаменитого здания, или у себя дома, занимаясь повседневными делами», — отметила Сергунина.

Она обратила внимание, что за год самой популярной стала аудиоистория гостиницы «Боярский двор», архитектора Ф.О. Шехтеля. Второй по популярности — рассказ о знаменитом «Доме под юбкой» на Тверской улице, построенном по проекту зодчего А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова в 1940 году. Третье место досталось мини-аудиоэкскурсии по стации метро «Маяковская».