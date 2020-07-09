Новосибирск, , 02:13 — REGNUM В Новосибирске началась четвёртая очередь реконструкции Михайловской набережной. В 2020 году завершат ремонт нижнего променада, а в 2021 году должны благоустроить верхнюю часть, включая главную аллею. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В этот раз мы ведём благоустройство совместно с частным инвестором, без привлечения бюджетных средств, — прокомментировал мэр муниципалитета Анатолий Локоть. - Мы заключили соглашение с застройщиком, который строит поблизости жилой комплекс. Очень важно, что инвестор обустраивает набережную с учётом решений, разработанных нашими архитекторами».

Инвестор — ГК «Сибмонтажспецстрой» — выделит на реконструкцию около 50 млн рублей.

Первый этап четвёртой очереди реконструкции Михайловской набережной планируется завершить в октябре 2020 года.