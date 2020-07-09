Тегеран, , 10:19 — REGNUM Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши получил приз за лучший сценарий на Софийском Международном кинофестивале 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 июля.

История фильма повествует о борьбе женщин против патриархальной системы. Иранский фильм ранее получил награду кинофестиваля Сандэнс 2020 года, который проходил в Парк-Сити (штат Юта, США) с 23 января по 2 февраля.

Согласно официальному сайту, Софийский Международный кинофестиваль является крупнейшим кинособытием в Болгарии. Впервые кинофестиваль был проведён в 1997 году и теперь ежегодно привлекает более 85 000 зрителей.

Фестиваль направлен на то, чтобы представить лучшее из современного кино местной, а также международной аудитории, а также с целью укрепить сотрудничество между кинематографистами различных стран.

В этом году фестиваль проходит с 25 июня по 19 июля.