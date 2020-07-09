Тегеран, 9 июля 2020, 10:23 — REGNUM Древнейшее место с персидской архитектурой, датируемое правлением Сефевидов с 1501 по 1722 год, было обнаружено в западной иранской провинции Луристан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 июля.
Генеральный директор Организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Ата Хассанпур рассказал журналистам, что древнее место находится в Алигударзе на юге провинции.
«Последние археологические раскопки показали, что данное место представляет собой каменную ковровую дорогу, четыре моста, остатки исторического замка, ветряную мельницу и глиняную табличку с надписью эпохи Сефевидов», — отметил чиновник.
«Раскопанная каменная ковровая дорога протяженностью около десятков километров является частью древнего племенного маршрута, построенного в качестве проекта с четырьмя мостами на нескольких озерах на пути перемещения племен в эпоху Сефевидов», — заявил Хассанпур.
Иран, являясь древнейшей цивилизацией, обладает множеством ценных исторических памятников.