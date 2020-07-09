Тегеран, , 10:32 — REGNUM 7 июля ректоры иранских и российских университетов провели пятый раунд виртуальных переговоров. На состоявшейся онлайн-встрече также присутствовали посол России в Тегеране Леван Джагарян, посол Ирана в Москве Казем Джалали и министры науки обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 июля.

На вебинаре обсуждались представленные участниками доклады о совместной деятельности и сотрудничестве. Выступая на заседании, посол Ирана заявил, что создание ирано-российского университетского союза позволит углубить двусторонние отношения «для нахождения общего понимания и языка».

Говоря о растущем сотрудничестве Тегерана и Москвы в области безопасности, обороны, а также в политической и военной сферах, Джалали подчеркнул важность совершенствования культурных связей через язык науки, техники и знаний. Посол отметил, что обмен студентами вузов приведет к развитию культурного сотрудничества.

В свою очередь российский посол заявил, что обе страны полны решимости выполнить свои обязательства по сотрудничеству в области образования и профессиональной подготовки квалифицированных кадров. В своем выступлении Джагарян подчеркнул колоссальные возможности персидского языка и назвал его одним из самых драгоценных языков в восточном мире.

Он также сообщил, что посольство России в Иране рассмотрит вопрос об открытии культурного центра в Тегеране для преподавания русского языка.