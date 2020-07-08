Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Стало известно, когда в продажу выйдет новый фантастический роман писателя Эрнеста Клайна «Второму игроку приготовиться» (Ready Player Two). Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Поклонники творчества Клайна в США смогут приобрести его следующий роман о виртуальном мире 24 ноября 2020 года. Стоит отметить, что уже сейчас они получили возможность сделать предзаказ.

Информация о сюжете второй книги держится в секрете, однако ожидается, что она будет прямым продолжением первой и расскажет о новых приключениях подростка Уэйда Уоттса.

Роман «Первому игроку приготовиться» был опубликован в 2011 году, он стал бестселлером, который был переведён на 37 языков мира. В марте 2018 года состоялась премьера его экранизации, над которой работал режиссёр Стивен Спилберг.

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