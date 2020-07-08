Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Фанаты аниме-сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» оценили первый эпизод второго сезона. Об этом 8 июля сообщил портал Comicbook.

Премьера продолжения популярного шоу состоялась сегодня, 8 июля 2020 года. Многие любители аниме положительно высказались по поводу первого эпизода. Некоторые отметили, что их очень впечатлила сцена показанного боя.

https://twitter.com/BarrelNinjaTV/status/1280943274967138304

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В основу аниме-сериала лег роман, созданный писателем Таппэем Нагацуки, а также ранобе (вид японской литературы), проиллюстрированное Синъитиро Оцукой, и одноимённая манга. Первый сезон аниме-шоу показывали с 4 апреля по 18 сентября 2016 года.

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