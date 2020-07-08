Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона фантастического сериала «Академия Амбрела». Ролик был выложен 8 июля на YouTube-канале компании.

«Та же странная семья. Новые странные проблемы», — написала администрация канала в комментарии к видео. В конце ролика, в частности, показано, как Реджинальд Харгривз, умерший в первом сезоне, каким-то образом вновь воссоединился со своими приёмными детьми.

Второй сезон «Академии Амбрела» появится на сайте Netflix 31 июля 2020 года. В основу сериала легла одноимённая серия комиксов Джерарда Уэя.

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