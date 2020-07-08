Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM В новом фильме «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills) будут иметь место массовые убийства, сказал режиссёр оригинального фильма ужасов Джон Карпентер. Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Кинематографист и композитор отметил, что новый фильм будет отличаться от предыдущей картины, в частности, в этом моменте и это ему действительно нравится. Он также сообщил, что команда проекта закончила работу над монтажом.

«Моя работа закончена. Фильм это нечто другое. Это веселый, напряженный и жестокий фильм-убийца», — сказал Карпентер, добавив, что он никогда не видел на экране такого количества убийств.

Ранее создатели хоррора «Хэллоуин убивает» перенесли премьеру картины на 15 октября 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Джон Карпентер выступает в этом проекте в качестве композитора.

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