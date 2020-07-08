Лос-Анджелес, США, , 21:56 — REGNUM Режиссёр фильмов «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс сказала, что на основе кинокомиксов, возможно, будет создан анимационный сериал. Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Кнематографист отметила, что сейчас рассматривается возможность создания такого шоу, сюжет которого расскажет об амазонках Темискиры (их город во вселеной комиксов DC). Она добавила, что этот мультсериал может стать «частью истории мира Чудо-женщины».

Премьера фильма «Чудо-женщина: 1984» запланирована на 1 октября 2020 года. Он станет сиквелом кинокомикса «Чудо-женщина», который вышел на экраны в июне 2017 года.

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