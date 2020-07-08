Москва, , 20:23 — REGNUM Организаторы фестиваля настольных игр «Игрокон» объявили, что решили не проводить его в 2020 году. Об этом 8 июля они сообщили на его официальной странице в соцсети «Вконтакте».

Администрация фестиваля пояснила, что решение далось ей непросто, и она пошла на такой шаг по причине заботы о безопасности гостей мероприятия. Следующий «Игрокон» пройдёт в 2021 году. При этом организаторы отметили, что они все же попытаются провести в 2020 году некоторые мероприятия фестиваля в онлайн-формате.

ИА REGNUM 7 июля 2020 года сообщило, что организаторы молодёжного фестиваля фанатской культуры Comic Con Russia и выставки «Игромир» также решили не проводить их в 2020 году в обычном формате из-за эпидемии коронавируса. При этом они сообщили, что онлайн мероприятия пройдут 3 и 4 октября 2020 года.

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