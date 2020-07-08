Москва, 8 июля 2020, 14:23 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Константина Райкина с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована 8 июля на сайте правительства.
«Многие годы ваш уникальный дар, бесконечная преданность и очарованность профессией воплощаются в яркие роли, спектакли, в замечательный репертуарный театр «Сатирикон», — говорится в телеграмме.
Напомним, сегодня, 8 июля, художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константину Райкину исполняется 70 лет. В 1992 году получил звание Народного артиста России, в 2010 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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