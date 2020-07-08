Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM Джуд Лоу ведёт переговоры с кинокомпанией Disney по поводу роли Капитана Крюка в будущем игровом фильме «Питер Пэн и Вэнди». Об этом 7 июля сообщил портал Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Снимать картину будет режиссёр Дэвид Лоури («История призрака»), он написал её сценарий совместно с писателей Тоби Халбруксом. Главные роли в фильме «Питер Пэн и Вэнди» исполнят юные актёры Александр Молони и Эвер Андерсон.

Компания Disney поставила «на паузу» съёмки картины 13 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Джуд Лоу сейчас снимается в фильме «Гнездо», премьера которого состоится на кинофестивале «Сэндэнс 2020».

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