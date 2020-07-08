Минск, , 10:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РФ Константина Райкина с юбилеем. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба главы республики.

«Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене вы по праву заслужили всенародную любовь», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал Райкину, чтобы его творчество и дальше «дарило публике радость и вдохновение, способствовало укреплению культурных связей между народами».

Напомним, сегодня, 8 июля, худруку московского театра «Сатирикон» Константину Райкину исполняется 70 лет. В 1992 году получил звание Народного артиста России, в 2010 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.