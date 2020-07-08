Москва, , 09:57 — REGNUM По результатам краудсорсинг проекта «Культура онлайн» эксперты отобрали 136 идей горожан для воплощения в Москве. Об этом 8 июля сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

На протяжение девяти дней, с 22 по 30 июня, москвичи обсуждали переход московских музеев, библиотек и культурных центров в онлайн-формат, принимали участие в опросах, оставляли комментарии в тематических обсуждениях.

«Больше всего идей было предложено по направлению «Сервисы и услуги в культуре», — подчеркнул Пищелко.

В рамках направления «Трансляции для детей и подростков в сфере культуры» участники предлагали трансляции по профориентации, создание аккаунтов музеев и прочих достопримечательностей в TikTok, создание интернет-контента со школьной программой. Также москвичи выдвигали идеи о создании временных онлайн-экспозиций, проведении онлайн-экскурсий, организации аудио рассказов о культурных объектах и многом другом.