Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Шарлиз Терон призналась: её расстроил тот факт, что она не сможет вернуться к роли императрицы Фуриосы в приквеле «Безумного Макса». Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Актриса сказала, что она понимает причины решения, которое принял режиссёр Джордж Миллер, и с любовью вспоминает то время, которое она провела на съемочной площадке «Безумного макса». Однако при этом отметила: новость о том, что она не сможет сняться в картине «Безумный Макс: Фуриоса» разбила ей сердце.

«Мне очень нравится этот персонаж, и я очень благодарна тому, что приняла участие в её создании», — сказала Терон.

В мае 2020 года Джордж Миллер подтвердил информацию, что новый фильм серии «Безумный Макс» будет приквелом и расскажет про приключения молодой Фуриосы. Он также сказал, что долго думал о возможности использования компьютерных технологий для омоложения Шарлиз Терон, но в итоге решил, что ему стоит найти другую актрису на эту роль.

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