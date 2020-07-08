Калуга, , 11:06 — REGNUM В Калуге сильный ливень разрушил часть подпорной стены и размыл дорогу на строительной площадке второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Врио губернатора области Владислав Шапша экстренно провёл рабочее совещание. По словам представителей генподрядчика, возведение подпорной стены выполнялось предыдущей подрядной организацией, что усложняет проведение непосредственно самих работ. Институт «Геострой» начал готовить проект укрепления склона и строительства новой подпорной стены. Уже проводятся работы по испытанию грунтов, в течение 10 дней проектное решение должно быть готово. Одновременно с этим муниципалитет должен будет решить вопрос укрепления непосредственно склона.

Строительство второй очереди калужского музея истории космонавтики площадью 12,5 тысячи квадратных метров началось в 2014 году. Открытие планировалось на апрель 2021 года.

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