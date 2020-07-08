Лос-Анджелес, США, , 09:13 — REGNUM Режиссёр будущего фильма «Топ Ган: Мэверик» («Лучший стрелок 2») Джозеф Косински в очередном интервью рассказал подробности о том, с чем столкнётся пилот Питер Митчелл по прозвищу Мэверик (Том Круз). Об этом 8 июля сообщил портал Еmpire.

Косински сказал, что по сюжету картины Маверик будет противостоять своёму прошлому, добавив, что преданность главного героя сильно отразилась на нём, из-за чего он плохо не адаптировался к ситуации старения.

«Маверик должен противостоять некоторым вещам из своего прошлого и примириться с ними», — сказал Косински, добавив, что второй фильм очень похож на первый с той разницей, что пилот находится на другом этапе жизни.

Премьера «Топ Ган: Мэверик» в России запланирована на 1 января 2021 года, ранее создатели фильма отложили её из-за эпидемии коронавируса. В фильме кроме Тома Круза снялись Вэл Килмер,Эд Харрис,Глен Пауэлл, Джон Хэмм,Дженнифер Коннелли и другие.

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