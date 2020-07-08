Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Культура онлайн» будет реализовано 136 идей, предложенных москвичами в процесс обсуждения с 22 по 28 июня, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего в обсуждении проекта приняли участие более 9 тысяч человек, которые предложили более 700 идей. Были выбраны лучшие.

Больше всего идей предложено по направлению «Сервисы и услуги в культуре», а также «Онлайн-трансляции для людей разных возрастов в сфере культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле был запущен проект «Культурная Москва онлайн» с подборкой культурных мероприятий города.

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