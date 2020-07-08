Иркутск, , 08:06 — REGNUM Чудеса изобретательности проявили чиновники Иркутска, попытавшиеся «замаскировать» превращение исторического здания № 42 по улице Баррикад в автомойку. Преображение заметили участники группы «Иркутский блог» в ВК.

Особняк с воротами Низовцева, постройка 1908 года Vk.com/irkblog

«Это выявленный объект культурного наследия (!) «Особняк с воротами Низовцева» 1908 года. Его превратили в автомойку», — пишет автор темы. О том, что государевы люди в курсе происходящего, может свидетельствовать такая фотография и комментарий к ней:

« Ориентировочно в 2016 году здание вдруг перестроили — на крыше появилась неуместная металлочерепица, а захламленную закрытую территорию расчистили для заезда автомобилей. Видимо, тогда дом и превратили в автомойку».

Ракурс для фотографии был выбран таким образом, чтобы не было видно ворот — будто бы все в порядке.

Дом № 42 по улице Баррикад (историческое родное название — Знаменская) в Иркутске превратили в автомойку Vk.com/irkblog

Как уже сообщало ИА REGNUM, архитектурное наследие в Приангарье часто подвергается уничижению. Летом 2017 года в Иркутске был снесён до основания дом, где когда-то жил академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников, а в сентябре 2019 г. В центре Иркутска был уничтожен старинный каменный особняк, известный как усадьба Купцова.

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