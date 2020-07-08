Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 8 июля, мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в онлайн-режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Площадкой для проведения акций станут официальные сайты и страницы учреждений культуры в соцсетях. В рамках праздника, история которого связана со святыми Петром и Февронией, пройдут мастер-классы, викторины и лекции, посвящённые жизнеописаниям святым.

Всего запланировано более 600 культурных событий. В частности, государственный архив Ульяновской области представит выставку «Древо Симбирских родов», областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова подготовил лекцию «История жизни святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских», а региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина познакомит с данными о житии Петра и Февронии и покажет электронные копии старинных книг, раскрывающих историю возникновения брака и свадебных обрядов.

Областной художественный музей покажет произведения графики, посвященные Ульяновску, и представит образовательную программу об истории возникновения праздника и связанных с ним легенд. Отдельная программа запланирована для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, День семьи, любви и верности отмечается 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. В этом году он празднуется в 12-й раз: в 2002 году молодежь города Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии, а в 2008 году эту идею поддержала РПЦ.

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