Лондон, , 23:42 — REGNUM В сентябре 2020 года будет опубликован ранее не издававшийся в виде книги сборник рассказов британского писателя Терри Пратчетта. Об этом 7 июля сообщила газета The Guardian.

Пратчетт написал эти произведения в то время, когда был молодым репортёром. В книгу войдут истории о приключении пещерного человека, который путешествует во времени.

В апреле 2020 года компании Narrativia, Endeavor Content и Motive Pictures сообщили о заключении соглашения, в рамках которого будет создан сериал, созданный на основе вселенной «Плоского мира» Пратчетта. Писатель ушёл из жизни 12 марта 2015 года.

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