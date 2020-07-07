Москва, , 23:32 — REGNUM Из печати вышел первый том русскоязычной версии комикса Уоррена Эллиса «Трансметрополитен». Об этом 7 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило издательство «Азбука».

Компания отметила, что логистика занимает какое-то время и точную дату поступления комикса в магазины необходимо уточнить у конечных продавцов. В выпущенную книгу вошли 12 глав и дополнительный контент, в частности, эссе Эллиса.

Сюжет «Трансметрополитен» рассказывает о приключениях одиозного журналиста Спайдера Иерусалима, который ведёт войну за правду в киберпанк-мире. Комикс представляет собой едкую сатиру, высмеивающую современные общественные институты: власти, СМИ, ксенофобию, технологии и т.д.

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