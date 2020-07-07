Москва, , 23:17 — REGNUM Фестиваль фанатской культуры Comic Con Russia и выставка ИгроМир не будут проводиться в 2020 году в привычном формате. Об этом 7 июля сообщила страница администрации выставки ИгроМир.

Организаторы сообщили, что мероприятия всё же пройдут, однако исключительно в онлайн-формате. Они отметили, что вынуждены были принять такое решение из-за эпидемии коронавируса, даже несмотря на то, что в мире ослабевают карантинные меры. Проведене онлайн-мероприятий запланировано на 3 и 4 октября 2020 года.

Организаторы анонсировали Comic Con Russia и ИгроМир в январе 2020 года, ожидалось, что мероприятия пройдут с 1 по 4 октября в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо». В 2019 года фестиваль и выставку посетили более 183 тыс. человек.

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