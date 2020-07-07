Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Актриса Холли Берри, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль, 7 июля объявила об отказе от роли трансгендерного персонажа. Об этом она сообщила в твиттере.

Изначально Берри очень хотела эту роль биологической женщины, которая идентифицирует себя как мужчину.

«Как цисгендерная женщина, — сказала Берри, используя термин для биологических женщин, которые идентифицируют себя как таковые, — я теперь понимаю, что мне не следовало рассматривать эту роль, и что трансгендерное сообщество, несомненно, должно иметь возможность рассказывать свои собственные истории».

Берри обещает вынести урок из своей «ошибки». Она также извинилась за то, что сказала в предыдущем интервью об этой роли. «Это то, что я хочу испытать, и это то, что я хочу понять, и это то, что я хочу изучить, и это то, что я хочу исследовать, — сказала тогда Берри. — Для меня очень важно рассказывать истории, а это женщина — это женская история. Она превращается в мужчину, но я хочу понять, почему и как это происходит». Либералы были потрясены упоминанием Берри о трансгендерном персонаже как о «женщине».