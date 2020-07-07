Москва, 7 июля 2020, 16:22 — REGNUM Во вторник, 7 июля в России стартовал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Чемпионат призван стать площадкой для соревнований талантливых молодых людей, работающих в творческих индустриях. Площадка чемпионата объединит талантливых людей со всей страны, поможет выявить мастеров своего дела и показать миру настоящий профессионализм.
О старте чемпионата организаторы объявили на заседании Наблюдательного совета, посвященного запуску проекта. К участию приглашаются претенденты из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет — наличие образования по профилю компетенции не является обязательным условием. По замыслу организаторов в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям: художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер, композитор-аранжировщик. Уникальность чемпионата ArtMasters заключается в том, что по ряду компетенций ранее никогда не проводились конкурсы профессионального мастерства.
На официальном сайте проекта www.artmasters.ru организаторы объявили, что миссия чемпионата — «создавать лучшую возможность для честного профессионального соревнования среди талантливых людей, которое позволит выявить настоящих мастеров своего дела и показать миру настоящий профессионализм»
В Наблюдательный совет Чемпионата вошли: Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, Антон Златопольский, Борис Добродеев, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Наталья Сергунина, Игорь Крутой, Карен Шахназаров, Игорь Матвиенко, а также ректоры творческих ВУЗов, создатели и руководители продюсерских компаний, которые заинтересованы в поиске молодых кадров. Возглавил Наблюдательный совет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
В организационный комитет Чемпионата, сформированный Наблюдательным советом, вошли директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман и др.
Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап предполагает сбор заявок на участиес помощью онлайн-анкетирования на сайте www.artmasters.ru.
Сбор заявок завершится 11 августа.
На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа отобранным претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями, по результатам которого комиссия выберет лучших по каждой из компетенций.
На заключительном этапе, который пройдет с 12 по 15 октября отобранным финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой, а также технической части. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители, которые смогут голосовать за понравившегося им участника онлайн. В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии.
Чемпионат завершится церемонией награждения победителей. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо — в рамках партнерской программы — получить оборудование, необходимое для работы.