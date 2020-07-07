Москва, , 16:22 — REGNUM Во вторник, 7 июля в России стартовал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Чемпионат призван стать площадкой для соревнований талантливых молодых людей, работающих в творческих индустриях. Площадка чемпионата объединит талантливых людей со всей страны, поможет выявить мастеров своего дела и показать миру настоящий профессионализм.

О старте чемпионата организаторы объявили на заседании Наблюдательного совета, посвященного запуску проекта. К участию приглашаются претенденты из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет — наличие образования по профилю компетенции не является обязательным условием. По замыслу организаторов в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям: художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер, композитор-аранжировщик. Уникальность чемпионата ArtMasters заключается в том, что по ряду компетенций ранее никогда не проводились конкурсы профессионального мастерства.

На официальном сайте проекта www.artmasters.ru организаторы объявили, что миссия чемпионата — «создавать лучшую возможность для честного профессионального соревнования среди талантливых людей, которое позволит выявить настоящих мастеров своего дела и показать миру настоящий профессионализм»

«Во-первых, существует целый ряд творческих специальностей, представителей которых обычно зритель не видит и которые в буквальном смысле остаются за сценой. Сегодня — это специальности, без которых не было бы произведений искусств (спектакль, кинофильм, музыкальное произведение) и они требуют не меньшего таланта, творчества, вдохновения. Чемпионат ArtMasters — это проект, в первую очень, про справедливость — ведь таких людей тоже должен знать зритель, они тоже должны чувствовать благодарность, восхищение, аплодисменты. Во-вторых, этот проект про повышение престижа профессий. Если это получится, то большое количество людей, посмотрев на чемпионат, может быть найдут профессию своей мечты. Ну и, в-третьих, данный проект — это социальный лифт — возможность развития и трудоустройства. Помимо денежного приза, гарантированных стажировок, это должна быть и возможность тем профессиям, которые прямо совпадают с предметом обучения в творческих ВУЗах, гарантированного поступления и трудоустройства», — рассказал председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Компания «Mail.ru Group"станет одним из ключевых партнеров в проведении онлайн-компетенций. Мы готовы представить свою площадку для финальных соревнований по ряду компетенций, связанных с гейм-индустрией, пригласить участников чемпионата к нам на стажировки, а победители получат возможность работать в нашей компании», — заявил генеральный директор «Mail.ru Group» Борис Добродеев.

«На сегодняшний день нам часто не хватает притока молодых талантливых кадров в профессиональную индустрию культуры. Чемпионат ArtMasters — это прекрасная возможность нам — работодателям, найти молодых ребят и для кино и для телевидения», — убежден генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»Карен Шахназаров.

«Мы будем работать над тем, чтобы победители чемпионата ArtMasters имели возможность поступить к нам во ВГИК на льготных условиях на соответствующую их способностям специальность. Также ВГИК будет предоставлять площадки для мероприятий чемпионата, а наши мастера поучаствуют в консультациях по различным компетенциям и смогут выступить наставниками», — прокомментировал ректор ВГИКа Владимир Малышев.

«Мы рады, что такой чемпионат стартовал в России. Мы будем активными партнерами, уже делегировали в состав экспертов представителей ГИТИСа и готовы интегрировать новые компетенции в образовательную систему», — дополнил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В Наблюдательный совет Чемпионата вошли: Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, Антон Златопольский, Борис Добродеев, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Наталья Сергунина, Игорь Крутой, Карен Шахназаров, Игорь Матвиенко, а также ректоры творческих ВУЗов, создатели и руководители продюсерских компаний, которые заинтересованы в поиске молодых кадров. Возглавил Наблюдательный совет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В организационный комитет Чемпионата, сформированный Наблюдательным советом, вошли директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман и др.

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап предполагает сбор заявок на участиес помощью онлайн-анкетирования на сайте www.artmasters.ru.

Сбор заявок завершится 11 августа.

На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа отобранным претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями, по результатам которого комиссия выберет лучших по каждой из компетенций.

На заключительном этапе, который пройдет с 12 по 15 октября отобранным финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой, а также технической части. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители, которые смогут голосовать за понравившегося им участника онлайн. В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии.

Чемпионат завершится церемонией награждения победителей. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо — в рамках партнерской программы — получить оборудование, необходимое для работы.