Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Музей Новосибирска возобновляет работу после карантина. Основная часть филиалов откроется для посетителей 8 июля, остальные — 1 августа и 1 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Для посещения новосибирцев и гостей города будут доступны те филиалы муниципального учреждения, где есть условия для организации мер по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — График их работы также разработан с учётом возможности выполнения рекомендаций Роспотребнадзора».

Ранее Музей Новосибирска сообщил о возобновлении летних экскурсий по городу.

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