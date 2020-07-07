Тверь, , 14:00 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя попросил руководство Твери обеспечить возможность жителям и гостям областной столицы в ближайшее время увидеть восстановленный портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, сообщил телеграм-канал правительства Тверской области

Место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери, заметил Игорь Руденя. Проект будет реализован в течение недели.

«Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться», — сказал Игорь Руденя.

Портрет писателя на фасаде дома № 32 в Смоленском переулке, был нанесен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. При этом изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. 4 июля 2020 года граффити было закрашено неизвестными.