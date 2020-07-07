Тверь, 7 июля 2020, 14:00 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя попросил руководство Твери обеспечить возможность жителям и гостям областной столицы в ближайшее время увидеть восстановленный портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, сообщил телеграм-канал правительства Тверской области
Место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери, заметил Игорь Руденя. Проект будет реализован в течение недели.
Портрет писателя на фасаде дома № 32 в Смоленском переулке, был нанесен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. При этом изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. 4 июля 2020 года граффити было закрашено неизвестными.