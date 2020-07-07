Сеул, , 14:07 — REGNUM Сегодня, 7 июля, южнокорейская туристическая организация Korea Tourism Organization (KTO) представила видеоролик «Explore Korea», созданный в сотрудничестве с Netflix и рассказывающий о истории, культуре и жизни в Южной Корее, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, 90-секундный ролик был опубликован на официальном канале организации YouTube.

Известно, что в видеоролике также присутствуют сцены из южнокорейского телесериала «Королевство», документального шоу «От шефа» (Chef's Table), «Somebody Feed Phil» и «Street Food: Asia», вышедших на Netflix в 20 019 году.

«Мы будем продвигать наш контент, чтобы миллионы фанатов корейской волны халлю смогли «посетить» Южную Корею в условиях пандемии коронавируса», — сообщили представители Korea Tourism Organization.

Корейская волна или халлю— понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Термин был введен в обиход в Китае в середине 1990-х.