Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Финансовую и операционную ситуацию на киностудии «Ленфильм» могут стабилизировать за три года. Об этом заявила врио генерального директора студии Инесса Юрченко.

По ее словам, совет директоров «Ленфильма» утвердил программу финансового оздоровления погрязшей в долгах киностудии, которая на сегодня не в состоянии заниматься производством фильмов и телеконтента.

«Финансовая модель развития компании предполагает выход на самоокупаемость в 2025 году. Также на основании принятой программы оздоровления был подготовлен бизнес-план на период до 2025 года — документ объемом 70 страниц, включающий в себя четыре стратегических этапа», — сказала Юрченко в интервью ТАСС.

Первая стадия предусматривает выход «Ленфильма» из предбанкротного состояния, вторая — увеличение используемых мощностей и модернизацию оборудования. Третий этап означает создание образовательного и культурного центра на базе киностудии, а четвертый — масштабные совместные проекты по благоустройству «Ленфильма», внедрение новых источников дохода, создание проекта «Ленфильм как культурный центр притяжения».

«Однако, по нашим оценкам, при максимальной и своевременной поддержке государства состояние «Ленфильма» удастся стабилизировать уже в ближайшие три года», — заявила Юрченко.

По ее словам, один из этапов оздоровления студии подразумевает организацию пешеходной улицы в Петербурге, которая объединит пятый павильон и театр «Аквариум» и станет новым общественным пространством в северной столице.

На данный момент долг киностудии перед банком ВТБ составляет 2,2 млрд рублей, другим кредиторам студия должна еще 90 млн рублей, включая долги Фонду кино и за услуги ЖКХ. Счета «Ленфильма» арестованы с середины 2019 года. Сумма долга киностудии по 30 проигранным судебным искам составляет уже 18 млн рублей.

Юрченко добавила, что среди основных инфраструктурных проблем выделяется котельная, которая находится на балансе «Ленфильма» и обслуживает еще три жилых дома в Петроградском районе. «Она нуждается в реконструкции так же, как и теплосети. Мы ведем переговоры с администрацией Петроградского района для решения этой проблемы. Есть трудности и в работе с управляющими компаниями трех домов, подключенных к котельной. Они не оплачивают предоставляемый ресурс. В результате накопившийся долг превысил 6 млн рублей. Ранее рассматривался вопрос об отсоединении домов от котельной «Ленфильма», но, как понимаем, это затруднительный процесс», — сообщила Юрченко.