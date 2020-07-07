Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второй части романтической комедии «Будка поцелуев». Ролик был опубликован 6 июля на YouTube-канале компании.

Новый фильм расскажет об ученице старшей школы Элли, которая решает свои личные проблемы. Его премьера состоится 24 июля на сайте Netflix.

Снял картину «Будка поцелуев» режиссёр Винс Марселло. Главные роли исполнили Джои Кинг, Джейкоб Элорди, Джоэл Кортни, Тейлор Перес, Мэйси Ричардсон-Селлерс и Молли Рингуолд.

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