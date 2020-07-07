Токио, , 10:16 — REGNUM Мини-альбом южнокорейской группы Seventeen «Heng:garæ», вышедший 22 июня текущего года, возглавил еженедельный японский музыкальный чарт Oricon Weekly Singles Chhart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства по поиску талантов и лейбла звукозаписи Pledis Entertainment.

По их словам, это первый альбом группы, занимающий лидирующую позицию в рейтинге, на протяжении двух недель подряд.

Ранее, в еженедельном рейтинге лидировали шестой мини-альбом группы «You made my dawn» и третий студийный альбом «An Ode».

Отметим, что 9 сентября выйдет второй японский мини-альбом Seventeen «24H».